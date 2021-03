Tenta di investire un agente con il furgone e poi si schianta contro un albero

MODENA- E’ successo nella notte di giovedì 11 marzo, poco dopo l’una, davanti alla polisportiva Sacca di via Paltrinieri a Modena: un giovane moldavo di 31 anni , alla guida di un furgone bianco con targa rubata, alla vista degli agenti si è dato immediatamente alla fuga. Raggiunto dalle due volanti, ha cercato di speronarle e investire un agente. I militari hanno quindi sparato tre colpi, bucando una ruota del furgone.

L’uomo però non si è arreso e ha continuato la sua fuga in via Canaletto. Infine lo schianto contro un albero che ha finalmente messo fine all’inseguimento.

A bordo del furgone sono state rinvenute taniche piene di carburante, probabilmente oggetto di furto.

Il giovane è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, resistenza e lesioni.

