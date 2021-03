Unione del Sorbara, Lega: “Istituire Compagnia dei Carabinieri che copra il territorio di tutti i Comuni”

BOMPORTO, BASTIGLIA, RAVARINO, NONANTOLA – Attraverso un comunicato stampa congiunto, i gruppi consiliari di Castelfranco Emilia, “Lega Salvini premier” e “Liberi di scegliere”, chiedono l’istituzione di una Compagnia dei Carabinieri che copra il territorio di tutti i Comuni dell’Unione del Sorbara. Di seguito, la nota integrale:

“La sicurezza è un diritto primario dei cittadini da garantire in via prioritaria per assicurare lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Il costante incremento delle richieste dei Cittadini ed il reiterarsi di fatti di criminalità, purtroppo anche di stampo mafioso, rivelano la necessità di un maggior controllo del territorio e di una maggiore efficacia dell’attività di prevenzione e repressione dei reati. Nel territorio dell’Unione dei Comuni del Sorbara non è presente una Compagnia dei Carabinieri ed il reparto di rango più elevato è, allo stato, la Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia.

L’istituzione di una Compagnia dei Carabinieri con sede nel Comune di Castelfranco Emilia e con competenza su tutto il territorio dell’Unione comporterebbe, naturalmente, un incremento dell’organico e delle dotazioni dello stesso Reparto che, ovviamente, per essere insediato, necessita non solo del parere favorevole dei competenti organi, ma anche di un’idonea sede. Il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia, con delibera n. 43 del 23/07/2020, ha approvato all’unanimità la nostra Mozione avente ad oggetto “Mozione per l’elevazione di fascia della Questura di Modena e Commissariati distaccati” emendata dal integrata dai gruppi consigliari di maggioranza con la quale, tra l’altro, vengono impegnati sindaco e Giunta a “A farsi portavoce presso gli organi istituzionali preposti nel richiedere l’elevazione dell’attuale Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia a Compagnia, con potenziale copertura territoriale dal Comune di Spilamberto al Comune di Bomporto, per una popolazione di 100.000 abitanti.”.

Atteso che l’iniziativa – peraltro già avviata dal sindaco di Castelfranco Emilia e già illustrata ai consiglieri comunali di Ravarino pur avendo individuato quale sede della Compagnia dei Carabinieri il Comune di Castelfranco Emilia, interessa l’intero territorio dell’Unione dei Comuni del Sorbara, abbiamo ritenuto utile, se non necessaria, la condivisione ed il sostegno in tutte le forme della citata Unione e, ovviamente, dei singoli Comuni che ne fanno parte e per questo abbiamo presentato a quella sede una specifica Mozione per formalizzare l’impegno comune per arrivare all’obiettivo da noi ampiamente condiviso. Auspichiamo che la nostra proposta trovi unanime accoglimento e non vorremmo, invece, doverci confrontare con pareri contrari e quindi dover parlare di un sogno”.