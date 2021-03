Vaccini over 75, Gian Domenico Tomei:”Andate a vaccinarvi, serve lo sforzo di tutti””

MODENA- “E’ una grande opportunità e un passo in avanti fondamentale che dobbiamo assolutamente cogliere, per ritornare al più presto alla normalità dei nostri territori e delle nostre comunità”. Con queste parole Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, commenta l’apertura della campagna vaccinale del prossimo lunedì 15 marzo, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, per le persone fra i 75 e i 79 anni e quelle affette da patologie croniche, che rientrano nella categoria degli “estremamente vulnerabili”.

“Avevamo chiesto un’accelerazione delle vaccinazioni – prosegue Tomei – e questa iniziativa della Regione va nella direzione auspicata. Ora è necessario che i cittadini coinvolti, vadano a vaccinarsi, per la propria salute e per il benessere collettivo. Ora più che mai serve lo sforzo di tutti, questa fase è determinante per sconfiggere il virus e la vaccinazione è lo strumento più efficace che abbiamo per farlo e per non sovraccaricare le strutture sanitarie del territorio, in grande difficoltà per l’andamento pandemico”.

Come fa sapere la Regione, gli over 75 potranno iniziare a prenotarsi da lunedì 15 marzo nei centri Cup, nelle farmacie, online o telefonicamente ai numeri previsti dalle Ausl di appartenenza.