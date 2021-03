Zona Rossa: per il modenese prorogati i divieti almeno di una settimana

MODENA- Considerando il perdurare delle criticità, il ministro della Salute Speranza ha spostato tutta l’Emilia-Romagna in zona rossa. L’ordinanza che, in prima battuta, aveva decretato la zona rossa per il modenese dal 4 marzo al 21 marzo, è quindi prorogata almeno fino al 28 .

Entrano in zona rossa anche Ferrara, Parma e Piacenza che finora erano rimaste in zona arancione.

Per le province varranno quindi le tristemente note restrizioni: stop delle attività commerciali (a eccezione di quelle essenziali), divieto di uscire di casa se non per motivi di salute e didattica a distanza per tutti gli studenti di ogni ordine e grado.

Resta però la possibilità di andare nelle seconde case anche da o verso le zone arancioni o rosse.

