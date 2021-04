100mila euro per gli empori solidali modenesi, tra cui quelli di Soliera e Medolla

SOLIERA, MEDOLLA – Gli empori solidali modenesi riceveranno 100mila euro per fronteggiare l’aumento delle richieste. I sette market della provincia di Modena, tra cui Il Pane e le Rose, a Soliera, e Cortile Solidale, a Medolla (gli altri sono Portobello, in città, Il Melograno, a Sassuolo, Eko, nell’Unione Terre di Castelli, Ohana, nel Frignano e Piccola Bottega Solidale, a San Cesario) sono coordinati dal Csv Terre Estensi Modena e hanno ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Modena, che servirà per l’approvvigionamento di beni, per potenziare i servizi di accompagnamento e ascolto, per realizzare percorsi di volontariato e per favorire l’inclusione sociale dei beneficiari.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017