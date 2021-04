Calcio a 5, Modena Cavezzo promosso in A2

Sabato speciale per il Modena Cavezzo, promosso per la prima volta nel campionato di A2 nazionale di calcio a 5: battendo 5-3 l’Arpi Nova a Campi Bisenzio, la squadra gialloblù allenata da Nunzio Checa ha chiuso sabato al primo posto il girone C della Serie B con 71 punti, due lunghezze in più della Pro Patria San Felice (nella foto, un’immagine del derby), la grande sorpresa del torneo. La Pro Patria – che disputerà i play off in maggio – ha vinto l’ultima sfida a Ravarino contro la Lastrigiana (10-1), chiudendo il campionato con 69 punti e ben 197 reti, il miglior attacco di tutte le serie nazionali. Modena Cavezzo, nei prossimi giorni, disputerà anche la final eight della Coppa Italia di B.

Un grande risultato per la società gialloblù, nata la scorsa estate dalla fusione delle società Modena e Cavezzo e che ha il proprio quartier generale a Modena, pur giocando nel palazzetto del comune della Bassa.

