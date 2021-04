In arrivo 28 varchi per la lettura delle targhe a Camposanto, Concordia, Medolla, Mirandola, San Felice, San Possidonio e San Prospero

CAMPOSANTO, CONCORDIA, MEDOLLA, MIRANDOLA, SAN FELICE, SAN POSSIDONIO, SAN PROSPERO – 28 nuovi varchi veicolari vigileranno sul territorio dell’Area Nord. La Giunta dell’Unione dei Comuni ha, infatti, approvato lo scorso lo scorso 31 marzo il progetto definitivo-esecutivo per l’installazione dei varchi a Camposanto, Concordia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero che sono i Comuni di competenza del Corpo unico intercomunale di polizia locale.

Il progetto, del costo di 408 mila euro, si integrerà con il sistema di videosorveglianza già presente e con le circa 360 telecamere dislocate nei vari Comuni e contribuirà ad accrescere in modo significativo la sicurezza della Bassa modenese. In pratica i varchi veicolari, modernissime telecamere Ocr che saranno collocate nei punti di accesso al territorio dell’Area Nord, leggono le targhe dei mezzi in transito e sono in grado di rilevare immediatamente se si tratta di mezzi rubati, privi di assicurazione o revisione.

Possono essere utilizzati anche nel corso di indagini effettuate dalle forze dell’ordine. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto della privacy. Le targhe vengono scansionate e grazie al collegamento diretto con i data base della Motorizzazione è possibile ricavare le informazioni richieste in tempo reale. I 28 varchi si integreranno con gli strumenti di videosorveglianza dei Comuni di Cavezzo e Finale Emilia al fine di avere una rete completa di sistema.

