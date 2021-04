Mobilità, Bargi (Lega): “Stop al bollo auto per gli agenti di commercio”

“Esentare dal pagamento del bollo auto o rimborsare il medesimo per l’intero anno 2021 a favore degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, contribuendo a offrire un’opportunità di ripresa a questa categoria e alla stessa economia del territorio emiliano-romagnolo”.

A chiederlo è una risoluzione della Lega a prima firma del consigliere Stefano Bargi, in cui si ricorda che “la categoria dei Rappresentanti e Agenti di commercio è rappresentata da circa 12.000 piccoli imprenditori in attività in Emilia-Romagna e costituisce uno dei motori principali per lo sviluppo della piccola e media impresa del nostro territorio”.

“A causa delle restrizioni agli spostamenti dovute al Coronavirus, Rappresentanti e Agenti di commercio risultano tra le categorie maggiormente penalizzate nello svolgimento della propria attività e lo stesso proseguimento del loro lavoro viene ora messo a rischio” conclude il leghista.