Non la smettono mai: attenzione alle truffe di finti operatori Arpae

Alcune notizie di questi giorni riportano tentativi di furti e truffe da parte di persone che si sono presentate come operatori Arpae.

L’Agenzia regionale per l’ambiente (quella vera) ribadisce che nessuno dei suoi tecnici effettua controlli sul gas. I tecnici Arpae, inoltre, non entrano mai nelle case private, se non su appuntamento per richieste da parte degli interessati.

