Pinze e sacchi per raccogliere i rifiuti a disposizione dei bravi cittadini per pulire le strade

Ricordiamo a tutti i cittadini che presso l’ufficio Urp, con una semplice registrazione, sono a disposizione dei cittadini le pinze e i sacchi per raccogliere i rifiuti abbandonati, inoltre presso il municipio è stato installato un contenitore per la raccolta indifferenziata a disposizione dei volontari dopo la raccolta.

Segnaliamo che è in corso da qualche giorno da parte di incaricati da Aimag una pulizia straordinaria dei fossi per raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le strade e in campagna. Sono al lavoro tre squadre in punti diversi del territorio che entro la fine di aprile avranno completato le operazioni di pulizia.