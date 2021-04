Spazzatura nascosta nelle ex casette della ferrovia a Medolla

Se ne inventano di ogni. L’ultima è nascondere la spazzatura. E’ avvenuto a Medolla, dove una cittadina ha segnalato sui social questa situazione:

Volevo fare presente ai cittadini e soprattutto al Comune che qualcuno ha finalmente trovato l’utilizzo delle ex casette ferrovia accanto alla ciclabile… Soprattutto quella in via Baraldi.

L’utilizzo è quello di cassonetto per l’indifferenziata… Dentro la casetta, ormai pericolante …e non se ne capisce il motivo del perché a questo punto non si possa abbattere completamente… dato che è soltanto pericolosa, ci sono già due sporte di spazzatura.

Ora, già in quelle condizioni crea i suoi problemi… Poi adesso ce lo ritroviamo anche con la spazzatura, non mi sembra proprio il top.