Alberi ostruiscono il Diversivo tra Finale e Bondeno, attesi gli interventi per pulire

Sono diversi gli alberi caduti dalle sponde del canale Diversivo nel corso d’acqua che si snoda tra i comuni di Finale Emilia e Bondeno. Chi percorre la strada situata sull’argine del canale in località Quattrina, al confine con Finale fino a Santa Bianca, per un totale di circa otto chilometri, li ha sicuramente notati.

La situazione è andata peggiorando nel corso di questi ultimi anni e costituisce una delle problematiche assieme agli scarichi abusivi, alle frane provocate da nutrie, volpi ed altri animali causa anche di recenti alluvioni nella zona del Modenese. «A breve effettueremo un intervento con fondi nostri – spiega Andrea Cappelli capo settore presso la sede di Bondeno del Consorzio della Bonifica di Burana – per recuperare le piante che si trovano nel canale. La spesa prevista è di circa cinquantamila euro. Abbiamo in animo di effettuare altri interventi lungo il canale Diversivo ma per questo dovremo attendere l’erogazione di finanziamenti regionali. La priorità viene data alle frane così come i fondi regionali che molto spesso servono per effettuare interventi di questo tipo».

Altra questione che pone l’accento sulla stabilità idrogeologica è legata alla presenza di nutrie, volpi e ad altra selvaggina le cui tane mettono in pericolo la tenuta degli argini. «Sono state posizionate varie trappole soprattutto in prossimità degli impianti ma non basta. Operiamo anche in sinergia con la polizia provinciale e con le amministrazioni comunali. I danni che questi animali compiono sugli argini è inimmaginabile e lo vediamo quando accadono la rottura delle arginature che provocano alluvioni come è avvenuto nei mesi scorsi nella zona di Nonantola e proprio nel Diversivo nei pressi dell’ex zuccherificio di Massa Finalese»

Una piaga che si fa sempre più pericolosa e per la quale si richiedono interventi urgenti. Infine vi è la questione degli scarichi abusivi da parte di privati. Il Consorzio è a conoscenza del problema anche se fino ad ora non è intervenuto con decisione per stroncare il fenomeno.

