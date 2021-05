Bomporto, da lunedì 10 maggio torna lo sportello Hera

BOMPORTO – Un servizio atteso, di nuovo a disposizione di tutti cittadini. Dopo i mesi di sospensione a causa della pandemia, dalla prossima settimana torna a Bomporto lo Sportello Hera, punto di assistenza per tutte le esigenze legate ai servizi erogati dalla multiutility, con particolare riferimento alla Tariffa Puntuale.

Da lunedì 10 maggio, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di Bomporto, per due giorni a settimana un operatore di Hera presterà servizio nello spazio allestito presso la sede riqualificata del Municipio, in via per Modena 7. L’operatore sarà disponibile ogni lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13, pronto a dare informazioni e rispondere alle domande dei cittadini, in merito alle utenze e ai servizi offerti dal Gruppo Hera sul territorio.

“Il ritorno dello sportello Hera va incontro alle richieste di questi mesi – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di Bomporto, Marcello Mandrioli – un ulteriore tassello nel sistema di raccolta rifiuti del nostro Comune. Sull’ambiente l’impegno dell’Amministrazione comunale è costante e i bomportesi stanno dimostrando grande sensibilità: siamo a oltre il 92% di raccolta differenziata grazie al contributo dei cittadini, a cui va il nostro ringraziamento. La strada è quella giusta, ma c’è ancora tanto lavoro da fare: aver riportato lo sportello Hera a Bomporto darà un ulteriore impulso alla corretta gestione dei rifiuti sul nostro territorio”.

Lo sportello in Municipio si aggiunge agli altri canali informativi di Hera, dal numero verde gratuito 800.999.500 del Servizio Clienti, al sito web, all’app “Il Rifiutologo”, utile in particolare per segnalare rotture o problematiche legate ai contenitori stradali e disponibile su Apple Store e Google Play. Poiché attraverso tutti questi canali è possibile svolgere la quasi totalità delle operazioni, ove possibile si raccomanda di preferirli all’accesso allo sportello fisico e, in ogni caso, di evitare di affollare i locali.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017