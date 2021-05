Centri estivi, le date di avvio a Mirandola, Camposanto, Concordia, Medolla, San Felice e San Prospero

Attraverso un comunicato stampa, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord rende note le date di avvio dei centri estivi per i comuni di Camposanto, Concordia, Medolla, Mirandola, San Felice e San Prospero:

Da lunedì 7 giugno iniziano i centri estivi 6-14 anni affidati in concessione a World Child per Camposanto, Concordia sulla Secchia e San Felice sul Panaro, alla Polisportiva Quarantolese per Medolla e San Prospero, al Comitato Unitario delle Polisportive per Mirandola. I centri estivi 3-6 anni, affidati in concessione a World Child per Camposanto e Concordia sulla Secchia, ad ANSPI Don Bosco per San Felice sul Panaro, alla Polisportiva Quarantolese per Medolla e San Prospero, al Comitato Unitario delle Polisportive per Mirandola, inizieranno, invece, da lunedì 5 luglio.

Le attività, si legge nel comunicato stampa, sono programmate e gestite in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali finalizzate alla prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19. I centri estivi propongono attività educative, sportive, aggregative e, dopo un anno scolastico indubbiamente difficile per i nostri bambini e ragazzi, costituiscono una importantissima occasione di socialità e di integrazione. Per questo si intende favorirne la più ampia frequenza. Massimo è l’impegno dei Comuni e di UCMAN nel mettere a disposizione spazi, locali e centri sportivi e nell’applicare tariffe settimanali agevolate. A tale scopo, saranno erogati a favore dei concessionari contributi straordinari finalizzati alla riduzione delle tariffe settimanali, fondi assicurati dai Comuni anche nel caso in cui tali risorse non fossero garantite da trasferimenti statali. In attesa della notizia di eventuali bonus statali, si ricorda, inoltre, che le famiglie potranno accedere ai contributi regionali del progetto Conciliazione vita lavoro, per i quali il limite ISEE è innalzato ad € 35.000,00. Dal 7 giugno sarà possibile presentare la relativa domanda in modalità on line. Sui siti web dei Comuni e di UCMAN tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle agevolazioni per le famiglie.