Concordia, Davide Gaddi torna in bici per la raccolta fondi per la famiglia del dj Masitti

CONCORDIA SULLA SECCHIA -Torna in bici Davide Gaddi, il mirandolese che tutti abbiamo conosciuto per la fortunata scoperta del frammento di meteorite a Cavezzo e che in passato è stato protagonista di raccolte fondi fatte in bicicletta. Stavolta ha in programma di arrivare fino alla sorgente del Po: obiettivo, sponsorizzare la raccolta fondi per la famiglia di Davide Masitti, il dj di Concordia morto tragicamente in Francia ad appena 49 anni lasciando orfani due bimbi di 9 e 3 anni.

Davide è partito sabato da Mirandola, passando a salutare a Fossa la mamma di Masitti:

Ebbene si. Finalmente sono partito stamattina. Mi aspettano 1200 km per iil giro del Po in senso orario fino alla sorgente poi fino alla foce e rientro a casa.

Stamattina la Lucia Mamma di Davide Dafrikkyo Masitti mi ha detto: “Davide sarà con Te per tutto il viaggio” Se potete o volete donare vi ricordo i 3 punti dove poterlo fare in anonimato o compilando un modulo che verrà dato alla Famiglia Masitti. Un punto di raccolta è a Fossa di Concordia sul Secchia, Modena dal tabacchino edicola Barbara Poggi. Secondo e terzo punto tutti e due a Concordia e sono la Farmacia Renzo Belli e la Gelateria Capo Nord in Piazza È previsto, inoltre, un Iban intestato a Noemi Masitti su cui poter donare. L’Iban su cui è possibile effettuare il versamento per dare un contributo è: IT15U0364601600526890737131 Grazie

