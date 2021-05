Concordia, senza patente su uno scooter truccato e non assicurato: maxi multa per un 18enne

CONCORDIA – Durante un controllo stradale in una frazione di Concordia, in seguito ad alcune segnalazioni di cittadini pervenute al presidio di Concordia della Polizia Locale dell’Area Nord per disturbo della quiete pubblica, provocato dalla circolazione di scooter truccati, una pattuglia della Polizia Locale ha bloccato uno scooter Yamaha truccato condotto da un diciottenne, residente nel modenese, che ha cercato di allontanarsi ma è stato fermato.

Dal controllo è emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente e per questo gli agenti gli hanno comminato una sanzione di 5.100 euro e il fermo amministrativo di tre mesi dello scooter. È stato accertato, inoltre, che lo stesso scooter era anche privo di assicurazione e revisione: pertanto sono stati redatti altri due verbali per un totale di 1.030 euro con sequestro amministrativo del veicolo. Gli agenti della Polizia Locale hanno, poi, constatato che lo scooter era truccato, supposizione confermata da accertamenti effettuati presso un’officina autorizzata, dove si è riscontrato che il motore era completamente modificato e la marmitta e le dimensioni della ruota posteriore non risultavano conformi. Pertanto, al ragazzo è stata comminata un’altra sanzione da 424 euro. Per ultimo è scattata una sanzione di 397 euro a carico della madre, proprietaria dello scooter, per incauto affidamento, in quanto il figlio non era titolare di patente di guida. In totale, dunque, le sanzioni comminate raggiungono il valore di 6.500 euro

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017