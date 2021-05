Due corsi online per imparare a usare smartphone e pc

Imparare a scrivere una e-mail e navigare in Rete, ma anche essere in grado di pubblicare un post su Facebook e chattare sulle piattaforme digitali. Sono solo alcuni dei principali temi affrontati dai due nuovi corsi online e gratuiti di maggio e giugno per imparare a usare lo smartphone e il computer proposti da “Pane e internet”, il progetto di alfabetizzazione digitale della Regione Emilia-Romagna a cui aderisce, tra gli altri, anche il Comune di Modena. Per informazioni e iscrizioni: www.paneeinternet.it.

Nel corso di primo livello incentrato sull’utilizzo dello smartphone, i partecipanti impareranno a usare la posta elettronica, gestire lo spam, riconoscere truffe e sapere come tutelare la privacy. Il programma prevede un modulo sulla navigazione, la ricerca di informazioni e contenuti digitali, con un’attenzione particolare su come evitare le fake news, e un altro sulla gestione dello smartphone e delle applicazioni. Per accedere è sufficiente possedere uno smartphone con l’applicazione WhatsApp e connessione a internet.

Il corso di secondo livello dedicato al pc è rivolto, invece, a chi vuole acquisire maggiore autonomia ed è già dotato di una propria casella di posta elettronica e di un computer con connessione alla Rete, microfono e webcam. Tra gli argomenti che saranno approfonditi, anche i sistemi di videochat, i social network e l’uso di browser, motori di ricerca e programmi di videoscrittura.

Entrambe le proposte sono pensate per aiutare le persone che hanno poca confidenza con i dispositivi tecnologici e digitali e una limitata conoscenza del web; si tratta di corsi online organizzati con modalità “sincrone” in cui i partecipanti incontreranno, secondo un calendario condiviso già pubblicato sul sito di “Pane e internet”, il docente e quindi potranno fare domande ed intervenire; inoltre, si potrà avere un supporto via messaggistica da parte dei docenti stessi. Per iscriversi occorre collegarsi a www.paneeinternet.it e inserire i propri dati nel modulo di iscrizione. È anche possibile chiamare il numero verde 800-590595 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17).

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017