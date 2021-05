Finale, appuntamento il 20 Maggio per ricordare il IX Anniversario dal Sisma

Che sia, scrivono, "Capace di far uscire la città dal declino in cui è precipitata dopo 5 anni di fallimentare giunta leghista a guida Palazzi". E come candidati sindaco, 𝙎𝙩𝙚𝙛𝙖𝙣𝙤 𝙇𝙪𝙜𝙡𝙞 𝙚 𝙀𝙡𝙚𝙣𝙖 𝙂𝙤𝙫𝙤𝙣𝙞 [...]