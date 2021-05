In Emilia-Romagna boom di richieste del reddito di cittadinanza nell’ultimo anno

Boom di richieste per il reddito di cittadinanza in Emilia-Romagna nell’anno della pandemia. L’emergenza sanitaria del 2020 ha avuto profonde ricadute economiche e sociali, con un aumento della povertà a livello nazionale (a livello locale i dati non sono ancora disponibili).

Nel suo Osservatorio sull’economia e il lavoro nella Città metropolitana di Bologna a cura dell’Ires, la Cgil evidenzia per l’intera regione il forte aumento dei richiedenti del reddito di cittadinanza. Secondo un’elaborazione sui dati Inps i richiedenti “sono aumentati a livello regionale del 34,5% in un solo anno”. I percettori sono cresciuti soprattutto a Piacenza (+38,6%), Bologna (+35,7%) e Ferrara (+33,8%), seguite da Reggio Emilia (+32,8%), Modena (+32,6%), Rimini (+31%), Ravenna (+28,4%), Parma (+25,3%) e Forlì-Cesena (+22,8%).

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017