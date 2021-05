MuoviNovi e MuoviRovereto, percorsi pedonali per tenersi in forma

NOVI DI MODENA – Il cammino come elemento fondamentale per la salute, fattore di coesione sociale, di inclusione e connessione con la natura ed il paese. E’ in questo contesto che nasce il progetto MuoviNovi, un iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Novi di Modena, in collaborazione con l’Unione Terre d’Argine e con il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, che si inserisce all’interno del più ampio programma MuoviComune, avviato in Italia per la promozione di camminare per la salute nei centri storici della città.

Il progetto consiste nella realizzazione di due percorsi pedonali collocati all’interno del tessuto urbano, nella parte residenziale e densamente abitata dei centri di Novi e Rovereto. Come se ci si trovasse all’interno di una metropolitana virtuale, si possono immaginare i singoli o i gruppi di persone come veri e propri “convogli pedonali” che si muovono all’interno di questi percorsi, caratterizzati dalla presenza di particolari zone denominate “stazioni” di partenza, salita, discesa e arrivo, nelle quali chiunque potrà salire o scendere dal convoglio in transito. In ogni stazione saranno presenti pannelli con indicate le relative distanze e gli orari.

Aderendo al gruppo Facebook “MuoviNOVI” sarà possibile organizzare dei gruppi di cammino in modo spontaneo e anche programmare un vero e proprio calendario, grazie allo scambio di informazioni tra gli utenti (l’Amministrazione comunale ricorda che in questo complicato periodo tutte le iniziative dovranno essere svolte rispettando le normative in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia).

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017