Novi, iniziate le operazioni per contrastare la proliferazione delle zanzare

NOVI DI MODENA – Sono iniziate, da parte del Comune di Novi di Modena, le operazioni per contrastare la proliferazione delle zanzare e pappataci. Nei prossimi giorni, si legge nella nota del Comune, le caditoie pubbliche verranno trattate con prodotti larvicidi. Perchè l’azione sia davvero efficace il Comune chiede l’aiuto di tutti con pochi semplici accorgimenti: eliminare i ristagni d’acqua, svuotare i sottovasi e usare con regolarità i prodotti larvicidi (pastiglie, gocce) nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane e nei luoghi dove non è possibile eliminare le raccolte d’acqua. E’ utile anche installare per tutta l’estate una zanzariera nei tombini dei cortili privati.

Continua anche la distribuzione gratuita delle pastiglie larvicide che possono essere ritirate in Comune a Novi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 mentre a Rovereto saranno inizialmente presenti gli operatori dell’ufficio Ambiente nelle due giornate di lunedì 3 maggio e di lunedì 10 maggio dalle 15,00 alle 17,00 nei locali dell’Anagrafe presso la Casa della Salute in Via Curiel.

