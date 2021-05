Pensioni, Cisl: “Dare certezze alle persone per progettare il futuro dopo il lavoro”

Via dal lavoro a partire da 62 anni e assegno di garanzia ai giovani. In previsione del superamento di quota 100 (in pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi), Cgil, Cisl e Uil vogliono scongiurare il rischio di un ritorno alla riforma Fornero (67 anni per la vecchiaia o 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi per le donne). Per questo ieri i segretari nazionali di Cgil Maurizio Landini, Cisl Luigi Sbarra e Uil Pierpaolo Bombardieri hanno presentato una piattaforma unitaria.

“In questa fase così delicata e decisiva per il futuro del nostro Paese, è fondamentale dare alle persone certezze sull’uscita dal lavoro e sui pensionamenti – afferma il segretario generale della Cisl Emilia Centrale William Ballotta – Serve alle donne e agli uomini modenesi per progettare il proprio futuro dopo il lavoro, ma anche al territorio e alle imprese per preparare la ripartenza. Per questo – conclude Ballotta – chiediamo al Governo di confrontarsi con noi, valutare e accogliere le nostre proposte”.

Cgil, Cisl e Uil, si legge nella nota stampa diffusa dalla Cisl, propongono maggiore flessibilità per andare in pensione a partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi; pensione di garanzia per giovani, lavoratori discontinui e con basse retribuzioni; tutela delle donne che sono state le maggiori vittime dell’inasprimento dei requisiti pensionistici degli ultimi anni; tutela dei lavori di cura, di chi svolge lavori usuranti e gravosi; sostegno del reddito dei pensionati; rilancio della previdenza complementare e trasparenza sui dati della spesa previdenziale e assistenziale. Per le tre confederazioni un sistema previdenziale solido e sostenibile deve avere radici salde nell’occupazione di qualità.

“Noi stiamo lavorando in questo senso consapevoli che senza lavoro non c’è previdenza e che la previdenza è strumento di coesione sociale, non solo una voce della spesa pubblica. L’Italia – concludono Cgil Cisl Uil – oggi ha un grande bisogno di coesione e solidarietà sociale”.

