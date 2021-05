Ristoratore 34enne muore soffocato da un pezzo di carne

PAVULLO – Stava mangiando in compagnia di amici in un ristorante di Barberino del Mugello, in Toscana, dove si era recato per una gara di pesca, quando ha iniziato a tossire sempre più forte, fino a non riuscire più a respirare. E’ morto così, probabilmente soffocato da un pezzo di carne, anche se la cause sono ancora da accertare, Stefano Milani, 34 anni, imprenditore agricolo che gestiva il ristorante “Lago Ponte Vecchio” di Olina di Pavullo, dove era molto conosciuto, come testimoniano i tanti messaggi di cordoglio sui social. Inutile l’intervento del 118, subito allertato dagli amici dell’imprenditore. Ora, si legge sulla stampa locale, sul corpo dell’uomo è stato disposto l’esame autoptico per stabilire la causa del decesso

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017