Alluvione a Nonantola, prorogata la scadenza per i Contributi Regionali a fondo perduto

E’ stato prorogato al 27 giugno 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle domande per i Contributi Regionali a fondo perduto. Con la delibera dello scorso 13 maggio la Giunta Comunale ha definito la ripartizione di 1,7 milioni di euro stanziati dalla Regione Emilia Romagna per il territorio di Nonantola, finalizzati a fornire un ristoro a fondo perduto alle persone fisiche residenti e alle imprese conseguente ai disagi determinati dall’alluvione del 6 dicembre 2020.

Il contributo regionale a fondo perduto non sostituisce, ma si aggiunge ai rimborsi dei danni alluvionali. Per questi ultimi, il Governo ha stanziato le risorse necessarie con il Decreto Sostegni Bis lo scorso 20 maggio. Protezione Civile e Regione Emilia Romagna definiranno nelle prossime settimane le modalità per accedervi.

Sportello Alluvione Itinerante

Dal 15 giugno il Comune attiverà uno Sportello Alluvione Itinerante, senza obbligo di prenotazione, nei quartieri interessati dall’alluvione dello scorso 6 dicembre. Presso questo sportello sarà possibile presentare le domande per i Contributi Regionali a fondo perduto destinati agli alluvionati, farsi sostenere nella compilazione, ritirare i moduli oppure semplicemente richiedere informazioni.

Queste le giornate previste:

martedì 15/06 dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 (frazione Casette) via Partecipanza presso il parco pubblico;

martedì 15/06 dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 (frazione Casette) via Partecipanza presso il parco pubblico; mercoledì 16/06 dalle 8:30 alle 13:00 in via Vivaldi presso il parcheggio delle scuole Dante Alighieri;

mercoledì 16/06 dalle 8:30 alle 13:00 in via Vivaldi presso il parcheggio delle scuole Dante Alighieri; giovedì 17/06 dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 in via Calvino presso il parcheggio antistante le scuole Don Beccari;

giovedì 17/06 dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 in via Calvino presso il parcheggio antistante le scuole Don Beccari; venerdì 18/06 dalle 8:30 alle 13:00 in via Luxemburg presso il parcheggio al civ. 15.

Tutte le informazioni sul ristoro Regionale a fondo perduto per persone fisiche e imprese si possono trovare sul sito del Comune di Nonantola a questo link: https://www.comune.nonantola. mo.it/servizi/Menu/dinamica. aspx?idSezione=22583&idArea= 22594&idCat=22681&ID=25865& TipoElemento=categoria

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017