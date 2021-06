Amministrative Finale Emilia, il Pd: “A disposizione per costruire una larga coalizione civica”

FINALE EMILIA – “Il Pd si mette a disposizione per costruire una larga coalizione civica, aperta alle migliori energie del paese, in grado di coinvolgere competenze, esperienze, giovani e civismo attivo per far rinascere e ripartire Finale Emilia dopo i 5 anni di Palazzi sindaco, in cui la nostra Città è rimasta ferma, anzi è arretrata”.

Ecco la nota del Pd di Finale Emilia e Massa Finale in vista delle prossime elezioni amministrative:

“Come Partito democratico di Finale e Massa, in questo ultimo anno e mezzo, abbiamo svolto con impegno ed entusiasmo un percorso di ascolto e confronto molto aperto e partecipato, con gruppi di lavoro di cittadini interessati ai vari temi finalesi: ricostruzione, ambiente, economia, scuola, servizi e da qui abbiamo tratto idee e spunti per il programma amministrativo dei prossimi anni. Abbiamo poi avviato un confronto con le altre forze di opposizione all’attuale Giunta comunale: Lista Civica Ferioli-Terzi, Movimento 5 S, Rifondazione Comunista, Articolo 1 ed altri rappresentanti o espressioni di culture politiche quali Socialisti, Italia Viva ed altri.

Con questi, in particolare con la sinistra finalese, abbiamo approfondito diversi temi programmatici ed amministrativi trovandoci d’accordo su diversi nodi che in passato hanno visto una certa divisione ma che oggi ci hanno visto condividere obbiettivi e linee di indirizzo comune. A questo punto il Pd, rimanendo fedele ad un’idea di libertà, indipendenza e coraggio, vuole prestare il proprio sostegno ed il lavoro fin qui svolto ad un progetto civico, aperto, inclusivo e libero da approcci troppo ideologici. In sostanza il Pd si mette a disposizione per costruire una larga coalizione civica, aperta alle migliori energie del paese, in grado di coinvolgere competenze, esperienze, giovani e civismo attivo per far rinascere e ripartire Finale Emilia dopo i 5 anni di Palazzi sindaco, in cui la nostra città è rimasta ferma, anzi è arretrata.

Intendiamo dunque sostenere il profilo di un candidato che sappia in breve mettersi alla guida di un Comune che oggi appare fermo, disorganizzato, che non è più in grado di dare risposte ai cittadini. Vogliamo sostenere un candidato che non faccia perdere ulteriore tempo ai finalesi che non chiedono avventure o suggestioni ma risposte concrete ai loro bisogni, attraverso competenza e capacità di relazione con i propri cittadini, con gli altri comuni così come con tutti gli Enti sia locali che con funzioni centrali”.