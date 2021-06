Antitetanica, sedute di vaccinazione straordinarie per adulti

Dopo una sospensione temporanea causata dalla pandemia, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena ha attivato sedute straordinarie per la vaccinazione antitetanica degli adulti, a partire da venerdì 2 luglio. Le sedute sono programmate tutti i venerdì mattina del mese di luglio, più un ulteriore calendario previsto ad agosto con date in corso di definizione.

In particolare, si legge nel comunicato stampa diffuso dall’Azienda Usl di Modena, l’attività proporrà la vaccinazione difto-tetano-pertosse per il richiamo a 10 anni e la vaccinazione diftotetanica per il completamento del ciclo. La sede unica per queste vaccinazioni sarà il punto vaccinale attivato in occasione della campagna anti-covid 19 presso l’Ospedale di Baggiovara, all’ingresso di via Giardini 1355 (entrata da Stradello Opera Pia Bianchi).

La vaccinazione è prenotabile attraverso i seguenti canali, riepilogati anche all’indirizzo www.ausl.mo.it/prenotare-disdire:

Numero verde 800239123

Numero verde 800239123 Farmacie private e comunali della provincia di Modena

Corner salute di alcuni ipermercati e supermercati Coop di Modena e provincia

Fascicolo sanitario elettronico

Portale Cupweb

App ERsalute

È possibile verificare la propria condizione vaccinale tramite il Fascicolo sanitario; coloro che hanno di recente effettuato la vaccinazione anti-covid hanno ricevuto il proprio stato vaccinale aggiornato direttamente da Fse. È consigliabile distanziare la vaccinazione covid19 dagli altri vaccini di almeno 15 giorni.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017