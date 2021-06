Automobilista alla guida con patente falsa e senza assicurazione, denunciato

MODENA – Circolava con la patente falsa, scaricata da internet, un automobilista 46enne scoperto dalla Polizia locale di Modena dopo essere stato fermato nei giorni scorsi per un controllo stradale in viale Menotti, a Modena. Oltre alla denuncia, l’uomo è stato anche sanzionato per più di mille euro: il mezzo che guidava, infatti, non era assicurato né revisionato.

Dopo aver accostato con la sua Opel, il 46enne, originario della Cina e residente a Bologna, ha mostrato agli operatori del Comando di via Galilei un documento cartaceo di guida internazionale, abbinato a una patente nazionale in formato tessera. I documenti hanno fatto emergere subito sospetti, visto che su nessuno dei due erano indicati i riferimenti delle amministrazioni che avrebbero dovuto emetterli; inoltre, sulla patente internazionale mancava la formale citazione del titolo nazionale da cui avrebbe dovuto essere generato. La Polizia giudiziaria ha approfondito quindi la vicenda e, dopo una serie di accertamenti tecnici, è stato appurato che si trattava di documenti contraffatti, non riconducibili ad alcun modello nazionale, reperiti con tutta probabilità e in maniera illecita dal web. Per il 46enne è scattata quindi l’accusa penale di falsità materiale commessa dal privato, mentre le finte patenti sono state sequestrate, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per l’automobilista sono scattate anche le sanzioni amministrative legate all’assenza di una copertura assicurativa e alla mancata revisione dell’Opel: i verbali, come previsto dal Codice della strada, ammontano rispettivamente a 868 (articolo 193) e 173 euro (articolo 80), per un totale di 1.041 euro. Il veicolo, quindi, non potrà tornare a circolare fino a che non sarà completata la verifica prevista dalla normativa.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017