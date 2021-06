Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, eseguito il millesimo trapianto di fegato

Trapianti di fegato, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena tocca quota mille. L’importante traguardo, si legge nel comunicato stampa diffuso dall’Aou di Modena, giunge a distanza di vent’anni dall’apertura del Centro Trapianti e a realizzarlo è la Chirurgia Oncologica Epatobiliopancreatica e dei Trapianti di Fegato diretta dal professor Fabrizio Di Benedetto. Il millesimo trapianto di fegato è stato portato a termine proprio pochi giorni fa.

“Un grande orgoglio ed un momento molto sentito – dichiara il professor Di Benedetto -, ulteriormente impreziosito dal fatto che si è trattato di un trapianto da donatore vivente”.

Come commenta il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dottor Claudio Vagnini, “dietro questo successo troviamo dedizione, formazione, studio continuo, specializzazione e multidisciplinarietà. Si tratta di un punto d’arrivo importante, costruito con una crescita costante negli ultimi anni, basti pensare che oltre 250 trapianti di fegato dei mille totali sono stati eseguiti negli ultimi quattro anni. Non è un caso, quindi, che Modena sia considerata ormai un punto di riferimento per la chirurgia dei trapianti. Anche per questo non intendiamo sederci sugli allori, ma piuttosto ripartire da qui per migliorarci e crescere ulteriormente proiettandoci nel futuro”.

“L’importante traguardo che oggi commentiamo è per il nostro Ateneo motivo di grande soddisfazione ed orgoglio”, sottolinea il rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, professor Carlo Adolfo Porro. “Il Centro Trapianti di Modena è ormai una realtà consolidata nel panorama nazionale e, in questo senso, il millesimo trapianto di fegato si inserisce nel solco di un impegno ventennale fatto di innovazione e qualità. Un ringraziamento al professor Di Benedetto e a tutta la sua équipe, così come a tutti i professionisti dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria, che grazie al loro apporto corale hanno reso possibile un così ambizioso risultato”.