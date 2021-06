Bike map della Bassa modenese: un itinerario ciclistico per visitare nove paesi

La Bassa modenese è un territorio da scoprire, ricco di natura, storia, tradizioni e buoni sapori. È un’area di passaggio racchiusa tra due importanti rami ciclabili dell’Eurovelo 7 Ciclovia del Sole e dove è piacevole muoversi in bicicletta senza fatica scoprendo le tante aree naturali, i paesaggi rurali gli straordinari tramonti e il buon vivere. Percorrere la Bassa Modenese vuol dire prendersi tempo lontani dalle città e dal traffico per immergersi nella quiete della campagna modenese. Inoltre diversi edifici storici, in parte ancora in fase di ristrutturazione dopo il sisma del 2012, completeranno il quadro di un territorio dalla storia importante.

Attraverso la Bike Map della Bassa modenese il ciclista potrà seguire il percorso proposto per far conoscere il paesaggio dei 9 Comuni dell’area nord tra fiumi, boschi, zone umide e campagna, ma avrà anche a disposizione diverse scelte per ulteriori o alternative soste nelle tante aree naturali come le vaste e protette Valli mirandolesi oppure i piccoli ma bellissimi angoli verdi delle Cave di Budrighello di San Possidonio o dell’Oasi Val di Sole di Concordia s/S., allungando il percorso a suo piacimento. Oppure potrà fermarsi in una delle fattorie didattiche, delle acetaie, o in uno dei numerosi agriturismi di alta qualità modenese, dove potrà trovare accoglienza e ottimi piatti.

Questo itinerario ciclistico proposto dai 9 Comuni dell’Area Nord vuole far conoscere ai tanti cicloturisti un territorio accogliente e piacevole adatto ad essere percorso con la bicicletta per cogliere, con tempi lenti, l’anima, la bellezza e la vastità di questi luoghi di campagna.

