Coldiretti dona all’emporio “Cinquepani” patate 100% modenesi

CARPI – Un carico di patate 100% modenesi è stato donato da Coldiretti Modena all’emporio partecipativo “Cinquepani”, a Carpi, la cui inaugurazione è prevista per giugno. Alla consegna, presente, insieme al presidente dell’emporio, Stefano Battaglia, il presidente della locale sezione di Coldiretti, Mario Bottura.

“La proposta dell’emporio Cinquemani, che traduce in realtà il principio dell’economia circolare superando l’assistenzialismo in un’ottica di comune responsabilità – ha detto Bottura – è fondamentale. In un momento come questo, in cui tutto il sistema Paese sta soffrendo, è importante che ognuno si faccia carico delle difficoltà di chi non ha le possibilità per rialzarsi da solo. Siamo felici di sostenere un’iniziativa innovativa come questa – ha continuato il presidente della sezione carpigiana di Coldiretti Modena. La consegna di oggi vuol essere proprio un segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli più colpite dalle difficoltà economiche.”

“Ringrazio vivamente Coldiretti per un gesto di attenzione e condivisione nei confronti della nuova iniziativa di emporio partecipativo “Cinquepani” – ha detto Battaglia. Si tratta di un negozio dove tutti possono fare la spesa ma senza scopo di lucro. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare una clientela normale e anche sostenere chi fa fatica economicamente.”