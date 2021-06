Concordia, in programma lavori di manutenzione alla residenza per anziani “I Tigli”

CONCORDIA – Sono in programma, a Concordia, lavori di manutenzione straordinaria alla casa per anziani “I Tigli”, di proprietà del Comune.

La necessità di eseguire i lavori, si legge nel documento pubblicato dal Comune di Concordia sul proprio albo pretorio online, nasce dal bisogno di eliminare le interferenze, in relazione alla dislocazione e alla destinazione d’uso degli spazi, tra dipendenti dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman), che gestiscono in centro pasti della residenza per anziani, e quelli di A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord, che, invece, gestiscono i servizi complessivi della residenza.

In particolare, le carenze rilevate, per sopperire alle quali è necessaria la realizzazione dei lavori di manutenzione, sono la mancanza di spogliatoi adeguati per uomini e donne e la mancanza di un bagno adeguato e di una doccia per i dipendenti del centro pasti. Per la realizzazione dei lavori, al momento ancora in fase di progettazione, sono stati stanziati, complessivamente, 60mila euro.

