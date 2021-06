Controlli sulle strade della Bassa: ritirate 5 patenti e sequestrate 3 auto. E 2.800 euro di sanzioni per eccesso di velocità

CONCORDIA – SAN POSSIDONIOLa Polizia Locale Area Nord nei Comuni di Concordia e San Possidonio a seguito di controlli serrati ha ritirato 5 patenti (quattro per guida in stato d’ebbrezza e una per sorpasso in prossimità di intersezione), sequestrata tre autovettura perché prive di assicurazione e sanzionato 18 automobilisti per eccesso di velocità

La pattuglia della Polizia Locale ha ritirato la prima patente nella frazione di San Giovanni di Concordia in Via Per Novi ad un 50 enne autista professionale che aveva un tasso alcolico superiore al limite di 0.5 g/l, risultato decurtazione dieci punti della patente, ritiro per tre mesi e 547 euro di sanzione.

Ritirate altre due patenti sempre per guida in stato in Via per Mirandola e via Santi nel capoluogo di Concordia. In Via Per Mirandola è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza un neo patentato con un tasso alcolemico tra 0.5 e 0.8 decurtazione 20 punti e ritiro patente per 4 mesi con 724 euro di multa.

In Via Santi gli agenti della Polizia Locale hanno ritirato la patente ad un 63 enne che aveva un tasso alcolico di quasi il doppio rispetto al consentito. Ritiro patente per sei mesi, decurtati 10 punti e denuncia penale all’Autorità Giudiziaria. Una quarta patente è stata ritirata sempre per guida in stato di ebbrezza ad un 30 enne coinvolto in sinistro stradale su una strada provinciale ritiro patente per otto mesi di sospensione e 1450 euro di sanzione.

Per ultimo ritarata una patente ad 60 enne che ha sorpassato in intersezione rischiando di provocare un sinistro stradale davanti ad una pattuglia della Polizia Locale ferma ad un posto di controllo in Via Per Mirandola.

Sempre durante i controlli stradali sequestrate a Concordia due autovetture prive di copertura assicurativa da più di un anno una Peugeot e una Fiat Punto con 1800 euro di multa e decurtazione di 5 punti a carico di ogni conducente.

Nel Comune di San Possidonio gli agenti di Polizia Locale hanno sequestrato una Citroen che era priva di copertura assicurativa da più di sei mesi con asanzione di euro 896.

La Polizia Locale ha effettuato inoltre in più giorni posti di controllo per la verifica della velocità sulle strade del Comune di San Possidonio mediante l’utilizzo del telelaser dotato di telecamere fermando immediatamente e sanzionando 18 automobilisti che avevano violato il limite di velocità per un totale di 54 punti decurtati ed euro 2.800 di sanzioni.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017