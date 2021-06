Davide Gaddi ha concluso il suo viaggio di beneficienza per la famiglia del dj Davide Masitti

Concordia sulla Secchia – Si è concluso il viaggio in bicicletta di Davide Gaddi, mirato a raccogliere fondi per aiutare la famiglia di Davide Masitti, il dj di Concordia assassinato in Francia il mese scorso. Gaddi ha intrapreso il tour dalla foce del Po alla vetta del monte in cui nasce il Grande Fiume, pedalando per centinaia di chilometri e raccontando la sua avventura per prestare attenzione sulla raccolta fondi, effettuata in tre diversi punti tra Concordia e Fossa, luogo di origine di Davide dove vive ancora la madre. Sono stati raccolti più di 640 euro, che lunedì sono stati consegnati alla donna.

La raccolta fondi continua, chi volesse donare l’IBan è IT15U0364601600526890737131 .

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017