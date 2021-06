Degrado e sporcizia al campo da basket di Camposanto, la sindaca: “Pronta a chiudere tutto”

CAMPOSANTO – Degrado e sporcizia al campo da basket di Camposanto, dopo le multe c’è l’ipotesi della chiusra. La situazione riscontrata in questi giorni non è passata inosservata, nè a chi quell’area la tiene in ordine (cittadini volontari) nè alla sindaca Monja Zaniboni. La quale scrive:

Non è possibile trovare una zona comune in queste condizioni dove tra l’altro ragazzi e cittadini volenterosi hanno dedicato il loro tempo per migliorarla.

È un luogo di aggregazione scelto da tanti e non costringetemi a fare scelte dolorose come chiudere l’area.

Abbiamo già fatto sanzioni per situazioni simili e non mancherò di chiedere di rifarlo se è l’unico modo per educare a prendersi cura del bene comune.

Confidando che questo messaggio possa essere diffuso e compreso anche da chi ancora non ha a cuore il proprio paese, ringrazio di cuore invece quei cittadini che donano il proprio tempo ad iniziative a beneficio della comunità anche per coloro che non hanno il dovuto rispetto.