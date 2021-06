Distrutto in un incendio il capanno degli scout

È accaduto domenica mattina a Vignola, in via Plessi. I Vigili del fuoco sono impegnati dalle 9.30 per l’incendio di un capanno adibito a ricovero attrezzature area convento Frati Capuccini.

Il capanno in legno in uso agli scout è andato distrutto quasi completamente.

Non ci sono feriti. Cause in corso di accertamento, operazioni di spegnimento e messa in sicurezza ancora in corso.

