Festa della Repubblica, le iniziative in programma a Medolla dal 2 al 4 giugno

MEDOLLA – A Medolla le celebrazioni per la ricorrenza della Festa della Repubblica cominciano mercoledì 2 giugno, con l’intitolazione della piazza antistante il Municipio in piazza della Repubblica. Alle ore 10 la cerimonia ufficiale, preceduta dalla lettura degli articoli della Costituzione da parte del Consiglio dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Medolla, con l’accompagnamento musicale della PlaYoung ed Ensemble MIX, orchestra d’archi allievi della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Alle ore 11, davanti al cinema teatro “Webben Facchini”, verrà ricollocata la lapide con i nomi dei partigiani medollesi, realizzata nel 1965 per i vent’anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in origine posta davanti al vecchio Municipio e salvata dopo i terremoti del

2012.

Nel programma delle celebrazioni per il 2 giugno rientra anche l’appuntamento di giovedì 3 giugno, quando alle 20.45 in piazza Fellini i ragazzi dell’associazione culturale Piazza del Mercato dialogheranno con gli ultimi sette sindaci di Medolla, in un viaggio di quasi mezzo secolo di storia locale, nazionale e internazionale. Venerdì 4 giugno, alle 20.30, si recupera, invece, come promesso, la serata dedicata ai medollesi che nel corso del 2020 sono diventati maggiorenni, appuntamento previsto a novembre scorso e rinviato a causa della pandemia. Un appuntamento che vedrà il saluto del sindaco Alberto Calciolari, dei consiglieri comunali Daniela Carrara e Alberto Michelini, oltre alle testimonianze di volontari di AVIS e Protezione Civile e alla musica soul, blues e funky dei Whole Tone Trio + Noemi Tommasini. Ai “festeggiati” verrà infine donata una copia del libro “La Costituzione spiegata a mia figlia” di Giangiulio Ambrosini.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017