Festa della Repubblica: i giovani di “piazza del mercato” intervistano gli ultimi sette sindaci di Medolla

MEDOLLA- Quasi mezzo secolo di storia, locale, nazionale e internazionale nel racconto di chi ha rappresentato la propria comunità in qualità di primo cittadino.

Saranno infatti gli ultimi sette sindaci di Medolla (in ordine cronologico di elezione Mirko Bruschi, Paolo Rocca, Ugo Bortoli, Massimo Belfiori, Enzo Rinaldi, Filippo Molinari e Alberto Calciolari) a rispondere alle domande dei ragazzi di “Piazza del Mercato”, in una serata ideata e organizzata dalla stessa associazione culturale in occasione della Festa della Repubblica, con il patrocinio del Comune di Medolla.

L’appuntamento è per giovedì 3 giugno alle 20.45 in piazza Fellini, in caso di maltempo l’evento è comunque confermato, ma si sposterà al Teatro Facchini.

L’ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria ai numeri 320/0957852 e 366/8045860 o compilando il modulo online disponibile sulle pagine social di Piazza del Mercato.

“Siamo giovani che hanno voglia di interessarsi al mondo – commenta Lorenzo Bortolazzi, presidente di Piazza del Mercato – per questa Festa della Repubblica abbiamo sentito la necessità di farci raccontare la storia del nostro Paese da chi l’ha vissuta in prima persona con un ruolo pubblico, così da mantenere viva la memoria del passato attraverso i preziosi ricordi dei suoi protagonisti. Speriamo vivamente che la loro importante testimonianza arrivi anche a dei giovani come noi, che quegli anni non li hanno vissuti”.