Finale Emilia, alla Titan vittoria della Fim Cisl nelle elezioni per le rappresentanze sindacali

FINALE EMILIA – Storica vittoria della Fim Cisl alle elezioni per il rinnovo delle rsu (rappresentanze sindacali unitarie) alla Titan di Finale Emilia, azienda con circa 220 addetti che produce ruote per il settore agricolo.

La lista Fim Cisl Emilia Centrale, si legge nel comunicato stampa diffuso dal sindacato, ha ottenuto 73 voti ed eletto tre candidati (su quattro presentati), superando per la prima volta Usb Lavoro privato (63 voti, tre rsu) e Fiom Cgil (un delegato). Nella rsu uscente la Fim Cisl aveva un solo rappresentante, contro i tre ciascuno di Usb e Fiom Cgil. Inoltre, il delegato storico della Fim Cisl Alfonso D’Alessandro è risultato il candidato più votato, con 38 preferenze nelle elezioni per le rsu e 45 nel voto per i rls (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). Hanno votato 174 lavoratori, quasi l’80% dei 221 aventi diritto.

“Per noi è un risultato straordinario – commenta il sindacalista della Fim Cisl Emilia Centrale, Roberto Verucchi – Siamo entrati in Titan da dieci anni e dopo una politica sindacale portata avanti sempre in minoranza, ora i lavoratori hanno premiato la nostra coerenza sul modo di fare contrattazione, basata non solo sugli aumenti salariali, ma soprattutto su welfare, sicurezza e salute, innovazione e tutele”. “Per noi il lavoro comincia adesso – aggiunge il segretario generale della Fim Cisl Emilia Centrale, Giorgio Uriti – Abbiamo la responsabilità di soddisfare al meglio le esigenze dei lavoratori della Titan, un’azienda nella quale due mesi fa è stato firmato un contratto integrativo particolarmente innovativo”.

Per la prima volta in provincia di Modena, infatti, un’azienda non applicherà il comporto, cioè il periodo oltre il quale può licenziare un lavoratore assente per malattie considerate gravi o invalidanti (epatite, neoplasie, morbo di Crohn, ecc.). Il posto di lavoro sarà conservato fino al superamento delle patologie senza limiti temporali. Inoltre, sulla malattia l’azienda garantirà il 100% della retribuzione per i primi 365 giorni e l’80% per il restante periodo. Al lavoratore saranno concesse 24 ore di permessi retribuiti aggiuntivi per le visite mediche specialistiche.

Il contratto, che copre il periodo 2021-2024, prevede un costante confronto con l’azienda per affrontare temi legati al mercato del lavoro, andamento economico-produttivo, investimenti, formazione, ecc. Viene costituita un’apposita commissione per valutare gli inquadramenti e le professionalità all’interno dell’azienda e si istituisce un monte-ore pro capite di 32 ore dedicate alla formazione che migliora il nuovo ccnl metalmeccanici. Il contratto estende la possibilità di richiedere il part time per accudire figli, parenti, terminare gli studi e anche, come stabilito dal ccnl sottoscritto il 5 febbraio scorso, per le donne vittime di violenza.

Per quanto riguarda i contratti atipici, è stato previsto un percorso di stabilizzazione che migliora quanto previsto dall’attuale legge: dopo 18 mesi scatta l’assunzione a tempo indeterminato. Nell’ottica di ridurre al minimo gli infortuni e le malattie professionale, è stata aggiunta un’ora di assemblea da dedicare esclusivamente ai temi della salute e sicurezza. Sono state aumentate le indennità di turno ed è istituita la gratifica estiva, pari a 2.308 euro, riconosciuta a tutti i lavoratori di ogni livello e che sarà erogata nel mese di luglio. Oltre a questo premio strutturale, è previsto il premio di risultato basato su parametri di efficienza, qualità del prodotto e risultato operativo lordo, fino a un massimo di 1.260 euro annui. Infine l’azienda si impegna a concedere ferie e permessi in occasione di importanti festività religiose.

