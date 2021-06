Finale Emilia, lo sfogo del vicesindaco Biagi

FINALE EMILIA – Il vicesindaco di Finale Emilia, Lorenzo Biagi, ha affidato ad un post pubblicato sulla propria pagina Facebook un duro sfogo, in merito all’attività svolta nella Giunta Palazzi:

“La cosa più giusta da fare é quella che non hai fatto. Puoi sfalciare 20 aree verdi su 21, quella fondamentale è proprio quella che non hai sfalciato . Puoi asfaltare oltre 2 milioni di euro di strade; quella che non hai fatto era l’unica che andava asfaltata. Puoi organizzare 31 serate culturali nell’arco di due mesi: la migliore serata che tu potessi fare é la 32sima, il resto potevi evitartelo. Puoi dimezzare 34 milioni di euro di debito, ma hai fatto male: quei soldi andavano investiti nel paese (come se un privato che accende un mutuo potesse non pagare qualche rata perché deve comparare l’auto nuova…mah!). Puoi invitare le associazioni a partecipare alle iniziative del paese, ma sei di destra quindi queste declinano l’invito, mica possono servire il proprio paese se la giunta non é di sinistra, scherziamo?? Puoi combattere contro gli scempi ambientali del territorio, ma non basta: dovresti imbracciare il fucile e iniziare a sparare, mica viviamo in uno stato di diritto eh. Puoi cercare di perseguire la legalità, ma no: le strutture pubbliche vanno date in gestione senza procedure a evidenza pubblica, cosa vuoi che sia chiamare qualche amico per dargli un bar da gestire gratis senza canone! Gare d’appalto? Cosa sono?

Buona fortuna al prossimo sindaco e alla sua squadra”.