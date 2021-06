Il 6 giugno cena di raccolta fondi a favore del centro fauna selvatica “Il Pettirosso”

Domenica 6 giugno è in programma, al Duecentododici di Modena una cena di raccolta fondi a favore del centro fauna selvatica “Il Pettirosso”. Alla cena, che avrà un menù fisso dal costo di 30 euro e inizierà alle ore 20, si potrà partecipare solo su prenotazione, che andrà effettuata entro e non oltre giovedì 3 giugno al numero 3495939840. Prevista per l’occasione una scaletta musicale organizzata dallo storico Dj del Kelly.

