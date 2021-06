Massa Finalese diventa ecosostenibile, arriva la “Settimana Verde”

MASSA FINALESE – A Massa Finalese è in programma un appuntamento all’insegna del rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. L’iniziativa, che prende il nome di “Settimana Verde”, nata per impulso di Stefano Botti, titolare di “Luce d’Aura”, si svolgerà nelle date dal 21 al 27 giugno e vedrà la partecipazione della maggior parte dei commercianti di Massa Finalese. L’obiettivo è quello di fornire uno stimolo importante alla ripresa del paese e di valorizzare la salute della persona e quella dell’ambiente che ci circonda. Di seguito, le iniziative in programma durante la “Settimana Verde”:

