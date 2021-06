Mirandola, Azzolini (Pd): “Il 2 giugno ci unisce nei valori fondanti”

MIRANDOLA – Il segretario Pd di Mirandola, Marco Azzolini, sottolinea con soddisfazione il fatto che le iniziative organizzate in occasione del 2 giugno avranno una partecipazione unitaria da parte delle diverse forze politiche. Ecco la sua nota:

“I toni della politica sono spesso molto accesi, specie oggi in cui i valori delle principali parti politiche in campo sono particolarmente distanti. Il 2 giugno è invece la Festa nazionale che unisce le forze politiche principali di Mirandola. Siamo molto soddisfatti che il sindaco ricordi l’opera del dott. Mario Merighi, membro della Assemblea Costituente. Siamo ancora più soddisfatti che Greco abbia accolto positivamente il nostro invito a partecipare unitamente agli ex sindaci, all’omaggio floreale che volevamo portare alle tombe dei sindaci non più in vita, alla tomba dell’on Merighi e ai monumenti ai caduti della Prima Guerra Mondiale e della Resistenza. Al cimitero cittadino ricorderemo gli ex primi cittadini Lolli e Gherardi, mentre al cimitero di Modena ricorderemo Gelmini, di cui ringraziamo la figlia per la disponibilità all’iniziativa. Ci ha fatto molto piacere ricevere il suo plauso all’idea e la sua richiesta di avere la partecipazione degli ex sindaci. L’evento che si terrà davanti al Municipio di via Giolitti, dimostra che anche da posizioni diverse i valori della Repubblica e della Costituzione nate dalla Resistenza e dalla Liberazione ci trovano vicini e ci uniscono”.