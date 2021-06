Mirandola, musica, spettacoli e incontri: oltre 60 eventi in programma per l’estate

MIRANDOLA – La seconda edizione di “Estate a Mirandola” è ai nastri di partenza. Forte del successo di pubblico e presenze dello scorso anno, il palinsesto degli eventi del 2021, è pronto a tenere compagnia mirandolesi e non, dal 20 giugno all’8 agosto. La location, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di Mirandola, è sempre il giardino della Ex Cassa di Risparmio, gentilmente concesso da AeC di Zaccarelli, attrezzato ed allestito per l’occasione. Ma incontri e spettacoli dell’estate mirandolese 2021, troveranno spazio anche in biblioteca, specie per bimbi e ragazzi, e nelle frazioni.

13 concerti, 11 spettacoli, 4 incontri, 6 Racconti di viaggio attraverso le fotografie, 7 film, per un totale di 41 eventi, per i quali l’inizio sarà sempre alle 21,30. A questi si aggiungono i 13 appuntamenti della biblioteca, il TEDx, iniziativa che guarda a futuro ed innovazione del 3 luglio prossimo e quelli in programma nelle frazioni (almeno 8).

“A grande richiesta, abbiamo fatto il bis – racconta l’assessora alla Cultura e Innovazione del Comune di Mirandola, Marina Marchi – Dopo i mesi di chiusura totale di teatri e cinema, abbiamo atteso con ansia la bella stagione per poter proporre a cittadini e non, tutto quello che non è stato realizzato durante l’inverno”.

Si parte dalla stagione teatrale di “Ater per Estate a Mirandola 2021” (biglietto di ingresso 10 euro) con Silvio Orlando, Paolo Nani, Beppe Servillo che farà un tributo a Lucio Dalla, per concludere con una serata dedicata al tango, un omaggio ad Astor Piazzolla. A questi Ater ha aggiunto tre appuntamenti per i più piccoli (biglietto 5 euro) la domenica sera: “Questa zebra non è un asino”, “L’universo è un lenzuolo – e le stelle un materasso” e “L’elefantino”.

Si passa poi al cinema con il cartellone – molto atteso – del “Cinestate 2021” che porta sul grande schermo una “rassegna di qualità”, con titoli vincitori di numerosi premi, come “Volevo nascondermi”, “Miss Marx” e “I predatori”. Per il cinema quest’anno non sono usciti film dalle grandi major a causa del Covid, la maggior parte sono passati sulle piattaforme digitali. Il costo dei biglietti è di 5 auro per gli adulti e 3 per gli under 12.

Dopo il gradimento di pubblico dello scorso anno, si ripropone la rassegna gratuita dei “Racconti di viaggio” a cura del fotografo Gianni Rossi, che porterà a Mirandola le sue immagini, ma anche quelle del carnevale di San Felice sul Panaro con il Fotoclub Eyes e il Fotoclub Colibrì, gli audiovisivi naturalistici delle Valli con Valentina Bergamini. Tra gli ospiti grandi nomi della fotografia: Oreste Ferretti, Carlo Onofri e Francesco Salvaggio, blogger e fotografo di professione, che ci accompagnerà in un viaggio tra i 5 continenti, parlandoci anche del Glamping.

Per la musica ampio spazio alla Fondazione Scuola di musica con i suoi numerosi gruppi musicali, ma anche ai cori di Mirandola. Sono stati inseriti poi gli spettacoli de “Il Borghetto”, “Una tenda in piazza” dell’associazione Nahia, “La magia della voce” dell’associazione “Amici della musica” e un concerto Jazz, anteprima del Festival jazz che si terrà a novembre, dell’associazione “Più Mirandola”, Al Barnardon, Giardino Botanico La Pica. Il 6 luglio, andrà in scena lo spettacolo comico “Il meglio del Cabaret emergente”, con la partecipazione di Andrea Ferrari, presentato da Riccardo Benini.

Per completare il palinsesto anche 4 incontri a ingresso gratuito: due del Centro Internazionale studi pichiani (il 25/06 e 23/07) e due (2/07 e 3/07) organizzati dalla Coop. sociale La scuola del Portico con Luca Lombroso, Ludovico del Vecchio, che toccheranno temi legati all’ambiente ed al clima.

Estate a Mirandola nelle frazioni. Quest’anno il programma dell’estate si estende e si amplia anche alle frazioni di Mirandola, con concerti e spettacoli, per portare anche fuori dal centro la gioia di ritrovarsi la sera nelle piazze o nei giardini.

“Visto che a causa del Covid molte parrocchie non faranno le annuali sagre, l’Amministrazione comunale ha pensato di partire con un’iniziativa più ampia che includa oltre al cuore storico anche i centri urbani minori del territorio comunale” afferma l’assessore Marchi. “Questa proposta – conferma l’assessore alle Frazioni, Fabrizio Gandolfi – è stata subito accolta con grande entusiasmo da parte dei Comitati Frazionali, che si sono resi disponibili a collaborare per la realizzazione”.

A corollario di questa variegata ed ampia offerta culturale, sono stati programmati anche 13 appuntamenti per i più piccoli, presso la Biblioteca “E Garin” di Mirandola: dagli incontri di “Nati per leggere” e “Nati per la musica”, agli spettacoli per bambini dell’associazione Nahia. Ma la stagione estiva riserverà altre sorprese: intanto Mirandola avrà la sua prima edizione di TedX il 3 luglio presso il Teatro Rita Levi Montalcini dal titolo “Matters of life”, a cui parteciperanno importanti speaker: Massimo Dominici, prof universitario e direttore del laboratorio terapie cellulari, Norma Cerletti, docente di inglese, famosa con la sua community Norma’s Teaching, Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Lamborghini, Rita Cucchiara, professore dell’Università di Modena, specializzata in Intelligenza artificiale, Chiara Malavasi, ballerina della English National Ballet School di Londra, Alessia Cavazza, che dirige a Londra un team di ricercatori nelle terapie genetiche, Alessandro Bergamini, fotografo del National Geographic, Elisabetta Aldrovandi, avvocato e co-fondatrice dell’Osservatorio Nazionale sostegno vittime, Greta Tosoni, Sex Coach ed educatrice sessuale certificata. La seconda parte della serata sarà dedicata alla

Biomedical Valley.

Tutte le rassegne verranno opportunamente divulgate sui canali ufficiali del Comune, della biblioteca e dei siti delle Terre dei Pico e della Ciclovia del Sole. In molti casi è richiesta la prenotazione per ragioni di sicurezza.

