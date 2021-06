Nonantola, spacciavano cocaina in pizzeria: 7 imputati scelgono il patteggiamento

NONANTOLA- L’indagine antidroga denominata “Pizza Family” aveva portato all’identificazione di 7 soggetti che, utilizzando come copertura una pizzeria nel cuore di Nonantola, vendevano cocaina occultata nei cartoni della pizza.

Mercoledì 23 giugno i sette imputati hanno scelto di patteggiare la pena: per il padre Antonio Pirito e i due fratelli Giuseppe e Fabio il giudice ha stabilito la pena di quattro anni e due mesi, per gli altri “dipendenti” che lavoravano in pizzeria- incluso un fattorino- sono stati patteggiati due anni con pena sospesa. Due anni e 10 mesi anche per un altro imputato.

L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio. Per gli altri quattro imputati è stato scelto il rito abbreviato che verrà celebrato nelle prossime udienze.

