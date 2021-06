Ravarino, nuova viabilità per garantire più sicurezza nei pressi delle scuole

RAVARINO – A Ravarino è cambiata la viabilità nei pressi delle scuole e nelle vie adiacenti. L’esigenza di modificare la circolazione delle auto è nata dai pericoli che genitori e bambini dovevano affrontare per recarsi a scuola (in particolare derivanti dalle auto in manovra davanti all’asilo nido e alla scuola primaria), oltre che dalla necessità di ridurre l’inquinamento e aumentare il numero dei parcheggi disponibili.

Così, l’Amministrazione comunale ha approvato un nuovo progetto di viabilità, a cui hanno contribuito, si legge sulla stampa locale, anche Polizia Locale e comitato “Ravarino più vivibile e sicura”. Nel dettaglio, le vie Amendola, Bizziocchi e Costa sono state trasformate in sensi unici per garantire maggiore sicurezza; inoltre, in queste vie, come anche nel tratto di via Curiel che conduce al nido comunale, sono stati, inoltre, delineati i posti per la sosta delle auto.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017