San Felice, contributi a favore delle imprese locali colpite dal Covid

SAN FELICE – Anche per il 2021 l’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro ha deciso di sostenere le imprese commerciali e di servizio cittadine colpite dal Covid- 19. Un aiuto tangibile, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune, a chi è andato in difficoltà a causa della pandemia.

“Abbiamo messo a disposizione anche per il corrente anno – spiega l’assessore al Bilancio Gian Paolo Cirelli – la somma di 50.000 euro a fondo perduto, a favore delle imprese commerciali e di servizio che hanno subito una riduzione del fatturato maggiore o pari al 25 per cento nel periodo tra il 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020. In accordo con le rappresentanze di categoria si è deciso di diminuire la soglia del mancato fatturato dal 30 per cento, così come indicato dai Dpcm governativi, al 25 per cento. Entro il mese di luglio sarà pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di San Felice sul Panaro l’avviso con le modalità di accesso al contributo”.

