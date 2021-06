Scortichino, il paese si mobilita per riavere uno sportello bancario

SCORTICHINO – Tra gli sportelli bancari che negli ultimi anni hanno chiuso i battenti nel ferrarese, sia in città che in provincia, c’è anche quello di Scortichino, frazione del Comune di Bondeno. I residenti della frazione devono, quindi, recarsi all’ufficio postale, dove è presente un bancomat, oppure negli istituti bancari di Finale Emilia e Bondeno, con evidenti disagi causati dalla distanza. Per questo, il paese non si arrende al fatto che lo stabile in viale Albano Passardi, dove aveva sede lo sportello bancario di Scortichino, sia stato posto in vendita. Cittadini, parroco e imprese del territorio si stanno, quindi, mobilitando affinchè nella frazione torni operativo un istituto di credito. In particolare, al direttore generale di Emil Banca è stata fatta pervenire la richiesta di aprire una filiale, in quanto a Scortichino vi sono importanti insediamenti industriali ed artigianali che danno lavoro ad alcune centinaia di persone e il territorio di Bondeno è attualmente sprovvisto di una banca di credito cooperativo.

