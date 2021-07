Avis Medolla, domenica 4 luglio turno straordinario di donazione del sangue

MEDOLLA – Un intero week end per donare il sangue all’Avis di Medolla. Al turno di donazione già in calendario di sabato 3 luglio, si aggiunge, infatti, l’apertura straordinaria di domenica 4, che darà un’occasione in più ai cittadini medollesi per effettuare una donazione in questo periodo estivo sempre critico per la raccolta di sangue. L’invito di Avis di Medolla al turno straordinario di domenica è rivolto soprattutto a chi non dona da tempo o a chi ha programmato un’imminente partenza per le vacanze. Per donare domenica 4 luglio ci si può prenotare alla mail medolla@avismodena.it, al numero della sede 0535 51333 nella giornata di sabato 3, oppure sull’app Avisnet scaricabile da playstore.

