Finale Emilia, il cimitero sporco finisce sui social

FINALE EMILIA- Incuria e degrado al cimitero di Finale Emilia: ad alimentare il dibattito alcune foto scattate da una finalese e pubblicate sui social. Erba alta, bidoni della spazzatura colmi, scope e rastrelli abbandonati in ogni dove.

Dopo aver visto le immagini in molti hanno espresso comprensibile disappunto e sdegno per le condizioni in cui versa l’area: “una situazione vergognosa a dir poco”, “incommentabile” recitano alcuni dei commenti su Facebook.

“Appaltare a ditte esterne che non si interessano di niente se non di riscuotere la parcella senza avere un custode che vigila e controlla si finisce così… una vergogna”– scrive infine un cittadino.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017