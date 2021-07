Grandinata: Emil Banca in soccorso di aziende e agricoltori danneggiati

MODENA- Venti milioni di euro di finanziamenti a tasso agevolato per il ripristino dei danni subiti e la mancata produzione dovuta alla forte grandinata che lunedì 26 luglio ha colpito anche la provincia di Modena.



Emil Banca, rispondendo a un’esigenza che arriva dalla propria base sociale e dai propri clienti, corre in soccorso di agricoltori e imprenditori con sede nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e Parma che lunedì pomeriggio hanno visto le loro aziende e i loro campi devastati da una grandinata senza precedenti.



“Dopo le gelate di questa primavera, sui vigneti e sulle altre colture di pregio che rendono unica la nostra terra si è abbattuta un’altra tragedia – dichiara Daniele Ravaglia, direttore generale Emil Banca – Da sempre le banche di credito cooperativo come la nostra si caratterizzano per la vicinanza al territorio e alle aziende, mettendo in campo tempestivamente iniziative per aiutarle a superare momenti delicati come questo. Già dai prossimi giorni i nostri soci e clienti che dimostreranno di aver subito danni potranno ricevere velocemente la liquidità di cui hanno bisogno per superare anche questa emergenza”.



Le aziende potranno richiedere liquidità per la copertura fino al 100 per cento dei danni subiti a macchinari o strutture produttive. Gli imprenditori agricoli potranno richiederla anche per coprire il mancato reddito, sia in termini di minore produzione vendibile che per i maggiori costi sostenuti.



Ogni impresa potrà richiedere fino a 100 mila euro presentando una semplice autodichiarazione dei danni subiti che, nel caso delle aziende agricole, andrà controfirmata dalla propria associazione di categoria.



I finanziamenti, con possibilità di preammortamento di dodici mesi, potranno essere richiesti entro il prossimo 31 agosto recandosi in una filiale di Emil Banca presente nei territori colpiti dal maltempo.